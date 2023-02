Trzaskowski: "To PiS zabiera mięso Polakom. Niczego nie zakazujemy"

"Nikogo nie zmuszamy"

Prezydent stolicy tłumaczy, że Warszawa w swoich działaniach promuje zdrowe nawyki. - Nasza polityka żywieniowa to po prostu zachęcanie do tego, żeby odżywiać się zdrowo i nie marnować jedzenia. Stworzyliśmy miejsca, gdzie można przynosić produkty z krótką datą przydatności do spożycia, żeby mogło ono trafiać do potrzebujących. Mówimy o tym, jak zdrowo się odżywiać, jak w szkołach ograniczać "śmieciowe jedzenie", ale niczego nie nakazujemy, nikogo nie zmuszamy do przechodzenia na dietę wegetariańską - dodaje.