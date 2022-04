Ukraina, Gruzja i Mołdawia pukają do drzwi UE. Łatwo nie będzie

- Prozachodniość Gruzji oznacza jednak przede wszystkim poczucie przynależności do Zachodu w szerokim wymiarze historyczno-cywilizacyjnym, a to w dużej mierze wynika z przynależności do świata chrześcijańskiego. Jednocześnie w wymiarze międzyludzkim zbliża ją do Rosji wiara prawosławna. Aspiracja do zachodnich standardów w wymiarze materialnym i prawnym, nie oznacza jednak automatycznie przyjęcia zachodniego podejścia na przykład do grup mniejszościowych - mówi Wojciech Górecki.