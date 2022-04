Łukaszenka i Putin na skraju przepaści. Ich los rozstrzygnie się w Ukrainie

Można przypuszczać więc, że białoruskiemu przywódcy będzie zależeć na tym, by "specjalna operacja" na Ukrainie osłabiła Putina, ale nie dobiła. Tak by Łukaszenka nadal był potrzebny i mógł wrócić do swojej ulubionej rozgrywki z Zachodem. Nie przypadkiem w ostatnich dniach o powrót do rozmów zaapelował do UE nikt inny jak szef białoruskiego MSZ UładzimirMakiej.