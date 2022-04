Rosyjska twierdza u polskich bram. Obwód Kaliningradzki gra swoją rolę

Przez lata - do czasu epidemii - ludzie garściami czerpali z handlu, bo na zakupy wyjeżdżali do Polski czy na Litwę. Oczywiście opłacało się to bardziej, gdy istniał tzw. Mały Ruch Graniczny, ale nawet po jego zerwaniu przed laty można było sobie radzić przy pomocy najzwyklejszej wizy turystycznej. A mieszkańcy Obwodu Kaliningradzkiego to ludzie wyjątkowo często posiadający paszporty – jak na rosyjskie standardy. Wyjeżdżali po zakupy spożywcze, korzystali z usług medycznych, turystycznych, remontowali samochody itp. W państwach unijnych wszystko to było tańsze. Już pandemia odcięła Kaliningradczyków od sąsiadów, a inwazja na Ukrainę pogłębiła problem. A zastąpić produkty, które jeszcze nie tak dawno przyjeżdżały z Polski i Litwy, nie jest prosto, wiele z nich w Rosji jest obecnie niedostępnych.