Julia Tymoszenko: Jedno mogę powiedzieć Niemcom, bierzcie przykład z Polski [TYLKO W WP]

Wierzę, że gdyby Ukraina należała do NATO, do rosyjskiej inwazji by nie doszło. A nawet jeśli, to wówczas zgodnie z piątym artykułem, państwa sojusznicze przystąpiłyby do naszej obrony. W przeciwnym wypadku NATO już przestałoby istnieć. Przez brak zaufania przeistoczyłoby się w martwą organizacją.