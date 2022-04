Gwałć, zabijaj, torturuj. "Gott mit uns" znów przeraża świat [Opinia]

Nie dość, że większość zniszczonych przez rosyjskich siepaczy budynków sakralnych w Ukrainie to cerkwie Patriarchatu Moskiewskiego, co bynajmniej nie zachęca do pozostania w Cerkwi uznającej władzę Cyryla, to i budowana z mozołem przez metropolitę Onufrego pozycja jedynej kanonicznej Cerkwi jest zagrożona.