Kiedy zabijanie jest zgodne z prawem

Jak to się ma do wojny w Ukrainie? Ano tak, że rosyjscy żołnierze (Rosja jest stroną konwencji genewskich, choć w 2019 r. wypowiedziała niektóre punkty protokołów dodatkowych), nawet jeśli uczestniczą w wojnie agresywnej w Ukrainie, to w świetle prawa zabijając walczących po stronie przeciwnej nie robią nic złego (np. w art. 44 cytowanego wyżej I Protokołu dodatkowego do konwencji genewskich czytamy: "Członkowie sił zbrojnych strony konfliktu (…) są kombatantami, to jest mają prawo bezpośredniego uczestniczenia w działaniach zbrojnych"). Jeśli zaś dostaną się do niewoli, nie mogą być sądzeni jak zbrodniarze i mają prawo być traktowani jak jeńcy wojenni - oczywiście, jeśli tylko w trakcie walki trzymali się zasad ius in bello. Trafnie jednak zauważył pan, że wiele wskazuje na to, że niektórzy Rosjanie ich się nie trzymają.