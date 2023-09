PiS pokazowo "zaorał się" nowym spotem [OPINIA]

W dzisiejszych czasach nie trzeba żadnych specjalnych umiejętności technicznych i drogiego sprzętu, by do spotu PiS domontować nagrany przez siebie materiał. Na portalu X (dawniej Twitter) już pojawiają się przeróbki, w których ludzie dzwonią do Kaczyńskiego i pytają go np. o to, czemu ich rata kredytu wynosi dziś dwa razy więcej niż za Tuska albo dlaczego dziś czekają dwa razy dłużej na zapisanie się do lekarza niż w czasach rządów PO-PSL.