Niespodziewane oświadczenie Kaczyńskiego. "Żadnego szacunku dla obywateli"

- Mamy w tym momencie sytuację w jakiejś mierze nową. Nie dlatego, że w tym momencie coś się stało, tylko dlatego, że dotarliśmy do pewnych nowych informacji. To jest ta notatka, notatka z rozmowy między ówczesnym premierem Tuskiem, to jest 2013 r. i ówczesną premier Niemiec Merkel - powiedział podczas poniedziałkowego oświadczenia Jarosław Kaczyński, pokazując materiały.