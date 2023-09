Tłumy na ulicach Erywania. "Paszynian-zdrajca"

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Armenii wezwało we wtorek rosyjskie siły pokojowe w Górskim Karabachu do interwencji i powstrzymania "pełnoskalowej napaści" Azerbejdżanu na lokalną ludność tej enklawy, zamieszkanej głównie przez Ormian. Wezwało też Radę Bezpieczeństwa ONZ oraz rosyjskie siły pokojowe do podjęcia kroków w celu powstrzymania działań wojennych Azerbejdżanu w Górskim Karabachu.