Błyskawiczna akcja na Kaukazie. Erdogan zaciera ręce, wygrywa rozgrywkę z Putinem

Premier Paszynian oskarżył Kreml o złamanie obietnicy zapewnienia bezpieczeństwa Armenii. Główny zarzut dotyczył braku zabezpieczenia korytarza humanitarnego prowadzącego do Laczin. Jest on jedyną drogą łączącą Armenię z Karabachem. Jego przerwanie doprowadziło do przerw w dostawie zaopatrzenia dla cywili. Według Erywania doprowadziło to do głodu w kilku ormiańskich miejscowościach. Brakowało także lekarstw i przerywane były dostawy energii elektrycznej.