Wrzenie w Afryce. Złe wiadomości dla Europy

To też nasz problem

Wszystko wskazuje na to, że kontynent, zwłaszcza region Sahelu, może znajdować się u progu nowej fali destabilizacji. To bardzo zła wiadomości dla Europy. Nie tylko ze względu na problemy stwarzane przez obecność w Afryce islamskiego terroryzmu, ale też problem z nielegalną migracją. Sahel jest jednym z jej źródeł i korytarzem, przez który przebiegają szlaki z środkowej Afryki do Północnej, a stamtąd do Europy.