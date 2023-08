Afrykańskie kraje grożą konfliktem. "To gra przeciwko Europie"

Były zastępca szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego wyjaśnia także, że to, co się dzieje w Afryce, to wejście w pole istotnych wpływów francuskich, bo na kontynencie są źródła uranu, z których Francja korzysta do swoich elektrowni. - Działania są na szkodę Francji, więc dojdzie do napięcia na linii Paryż-Moskwa. Rosja idzie na zwarcie - dodaje.