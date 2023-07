Nowa wojna? Niger po zamachu stanu dostał ultimatum od sąsiednich krajów

Według Banku Światowego Niger jest jednym z najbiedniejszych krajów na świecie. Do tego państwa napływało rocznie około 2 miliardów dolarów na oficjalną pomoc rozwojową. A równocześnie kraj jest siódmym co do wielkości światowym producentem uranu, cennego pierwiastka stosowanego w energetyce jądrowej i w medycynie onkologicznej.