Putin zabiega o Afrykę. "Entuzjazm wobec Rosji słabnie"

- Niger był jednym z bastionów wpływów francuskich - podkreśla Nowakowski. I dodaje, że był to kraj, który trzymał się tej współpracy. - Nie wiadomo, jak będzie dalej. To skłania Francuzów do dużo bardziej konkurencyjnej postawy wobec Rosji. Będzie więc wpływało to pozytywnie na francuską chęć wspierania Ukrainy - podkreśla dyplomata.