Pogorszenie stosunków RPA-Polska. Nie taki był plan

"Dramat warszawskiego samolotu nastąpił po doniesieniach, że RPA zakazała eksportu broni do Polski - ponieważ podejrzewano, że Polska może przekazać broń Ukrainie. Byłoby to naruszenie neutralności RPA. W maju USA oskarżyły RPA o dostarczanie broni do Rosji" - relacjonuje "TAZ".