Delegacja RPA utknęła w Warszawie. Mówią o "sabotażu", polska strona tłumaczy

Samolot z dodatkową ochroną prezydenta RPA Cyrila Ramaphosy utknął na lotnisku Chopina w Warszawie. Delegacja przyleciała do Polski, by towarzyszyć głowie państwa w wyprawie do Kijowa. Szef ochrony generał-major Wally Rhoode oskarżył polski rząd o "sabotaż". Polska strona tłumaczy, że załoga sama podjęła jednak pewne decyzje.