Janusz Waluś wróci do Polski? Media w RPA: Rząd chce repatriacji

Media: Polski rząd chce repatriacji Walusia

Jak podaje południowoafrykańska "The Sunday Times" to nie pierwsze spięcie w relacjach z Polską. Na kontaktach cieniem kładzie się sprawa Janusza Walusia. Polski imigrant w 1993 roku zabił komunistycznego działacza ruchu zwalczającego apartheid Chrisa Haniego, za co trafił do więzienia. Wyszedł na wolność dopiero w grudniu 2022 roku.