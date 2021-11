Kim jest Robert Bąkiewicz? Przywódca Marszu Niepodległości dopiął swego

To on poprowadzi Marsz Niepodległości w Warszawie. Robert Bąkiewicz to postać kontrowersyjna. Stany emocjonalne, jakimi afiszuje się publicznie, to złość (na lewackość), nienawiść (do wrogów ojczyzny), pogarda (wobec myślących inaczej). Bąkiewicz od lat rozpala emocje.