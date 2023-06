"Tu nie chodzi o pokój". Amerykanie przejrzeli plan Putina

Afrykańska delegacja, która z Kijowa udała się w drogę do Petersburga została po zakończeniu oficjalnej części negocjacji zaproszona przez Władimira Putina na przejażdżkę łodzią do pałacu Peterhof. Wizytę ocenili już analitycy z ISW, którzy jednoznacznie uważają, że Putin wykorzysta ją do celów propagandowych, a nie pokojowych.