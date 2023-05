Burkina Faso murem za Putinem. Rosja kluczowym sojusznikiem

Świat patrzy z niepokojem

Kraje zachodnie nieufnie patrzą na działalność Putina w krajach afrykańskich, jednak tymczasowy prezydent Burkina Faso zaprzecza, by żołnierze z rosyjskiej grupy Wagnera mieliby stacjonować na terenie jego państwa. Zdaniem Traore jest to fałszywa narracja mająca na celu zniechęcić inne kraje do współpracy. - Nasza armia walczy sama - powiedział Traore. - Obecność Wagnera została wymyślona, aby zaszkodzić Burkinie, wówczas inne kraje nie będą z nami współpracować - dodał.