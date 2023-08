Koalicja państw BRICS się rozszerzy? "Znaczenie Rosji się rozmywa"

"Poza kompleksami związanymi z Zachodem, spoiwo jest bardzo cienkie"

Dr Zaborowski ocenia, że to, co łączy obecne państwa BRICS, to dwie rzeczy. - Numer jeden, to wspólne interesy gospodarcze. Numer dwa, to nastawienie antykolonialne i antyzachodnie - zwraca uwagę ekspert.