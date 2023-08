Potężne wsparcie Rosji. Pekin wspiera machinę wojenną Putina

Eksport towarów o potencjalnym zastosowaniu wojskowym wzrósł w ciągu 12 miesięcy, do czerwca 2023 r. włącznie, ponad trzykrotnie w porównaniu do poprzedniego roku - wynika z analiz Obserwatorium Złożoności Gospodarczej, agregatora danych handlowych. Takie towary są klasyfikowane jako podwójnego zastosowania, co oznacza, że mają również cele cywilne, co pozwala Chinom ominąć międzynarodowe sankcje i twierdzić, że prowadzą jedynie legalny handel z Rosją. Jak pisze "Sunday Telegraph", wydaje się, że wsparcie Chin pomaga Rosji przetrwać nakładane przez Zachód sankcje.