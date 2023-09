Odwracają się od Zełenskiego? "Jedzie po bandzie"

Według politologa z Krymu długość trwania wojny będzie zależeć w dużej mierze od Putina. - On też w następnym roku ma u siebie wybory. Do tego czasu nie ma co liczyć na jej zakończenie. Konflikt mógłby się skończyć, gdyby doszło do przewrotu na Kremlu, co jest w najbliższym czasie nierealne. Dziś Rosja zachowuje się tak, jakby chciała wojnę prowadzić dekadami. Zachód nie może więc sobie pozwolić na znużenie konfliktem - podsumowuje Nedim Useinow.