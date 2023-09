Pierwsze słowa Zełenskiego na temat Polski. "To wszystko"

Duda: Zełenski jest moim przyjacielem

- Byłem rozgoryczony - przyznał Andrzej Duda w rozmowie z TVN24. - To dotyczy niewielkiego wycinka naszych relacji - podkreślił prezydent. Zaapelował, by do słów Zełenskiego podchodzić spokojnie. - Bardzo dużo pojawia się manipulacji - skomentował.