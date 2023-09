"Źle pan trafił". Ostra wymiana zdań z Dudą o TVP

- To pytanie zostało źle sformułowane. Czy pan redaktor wie, co to jest prawo cytatu? To był cytat. Powiedziałem, że cytuję wypowiedź polskich przedstawicieli Straży Granicznej, którzy oglądali ten film. Mówiłem, że się nie dziwię (tym słowom - przyp. red.), jeśli prawdą jest to, co oni mówią, że jest to film, który oczernia Straż Graniczną, pokazuje ich jako sadystów - skomentował Duda.