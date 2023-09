Rok temu 300 tys. "mobików" trafiło na front. Wielu nie przeżyło nawet miesiąca

Z analizy raportu wynika, że co piąty zmobilizowany żołnierz, który zginął, nie przeżył nawet dwóch miesięcy od momentu otrzymania wezwania do służby wojskowej. 7 proc. z nich zginęło już w pierwszym miesiącu służby na froncie. Wśród tych, którzy zginęli, średni czas przeżycia na wojnie wynosił około 4,5 miesiąca - informuje portal. Dziennikarzom udało się dotrzeć do informacji o zaledwie czterech żołnierzach, którzy przeżyli na froncie więcej niż 11 miesięcy bez powrotu do domu.