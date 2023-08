Spełnia się niebezpieczna strategia Putina. Ostatni dzwonek dla świata

- Niestety to niebezpieczny trend. Można się niepokoić w jakim kierunku zmierzamy, bo okoliczności nie są sprzyjające. Weźmy przykładowo rozmowy w Arabii Saudyjskiej. Moja ocena szczytu nie jest tak entuzjastyczna, jak czytałem w różnych komentarzach. Spotkanie było skierowane raczej do Ukraińców, żeby szukali rozwiązań, które byłyby również przyjęcia dla Putina. A nie odwrotnie. To nie był sygnał do Kremla, ale do Kijowa. Ta tendencja niestety, ale się zarysowuje na naszych oczach – mówi Wirtualnej Polsce Ryszard Schnepf.