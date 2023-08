Uczestniczył w rozmowach pokojowych w Arabii Saudyjskiej. "Pierwszy krok"

Pytany o nasze stanowisko przedstawione podczas spotkania w Arabii Saudyjskiej, mówi: - To co dla nas jest ważne i wybrzmiało z moich ust, to, że Polsce zależy na długotrwałym i sprawiedliwym pokoju w naszym regionie. Nie chcemy doprowadzenia do sytuacji, w której po jakimś czasie będzie nawrót do imperialistycznych ciągot ze strony Rosji. Nie chodzi o to, by na jakimkolwiek etapie doprowadzić do zamrożenia konfliktu, tylko do jego długotrwałego zamknięcia i zaprzestania neoimperialnej, kolonialnej polityki Rosji - podkreśla Marcin Przydacz.