Zbigniew Ziobro jak Tommy Lee Jones w "Ściganym" [OPINIA]

Koronkowa operacja

I żeby była jasność: dobrze, że kierowca bmw został zatrzymany. Dobrze, że trafi do Polski. I dobrze, że najprawdopodobniej stanie przed sądem, bo przygotowanie aktu oskarżenia przez śledczych wydaje się obecnie formalnością. Pewnie zresztą skończy się na zmianie kwalifikacji na zabójstwo w zamiarze ewentualnym z obecnie zarzucanego spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Co prawda prokuratorom może być ciężko w sądzie przekonać do uznania zarzutu zabójstwa za właściwy, ale po co tłumaczyć się społeczeństwu, które żąda krwi?