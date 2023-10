"Rodzina ofiar poczuła ulgę". Prawnik zabiera głos po zatrzymaniu kierowcy bmw

Mundurowi od ubiegłej środy wiedzieli, że poszukiwany mężczyzna przebywa w Niemczech, ale dwa dni później, w piątek, okazało się, że był już w Turcji. Jak informował rzecznik KGP, zabrakło kilku minut, by Majtczak nie wsiadł do samolotu lecącego do Dubaju. Według RMF FM kierowca bmw został zatrzymany dziś rano, na obrzeżach Dubaju, w jednym z hoteli. Obecnie przebywa w tamtejszym areszcie policyjnym.