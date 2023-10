Obrońca Sebastiana Majtczaka wydał oświadczenie po wypadku na A1

Adwokat poinformował, że Majtczak 28 września dowiedział się od prokuratora generalnego, że wkrótce zostaną przedstawione mu zarzuty. "Przebywał wówczas legalnie za granicą. Już następnego dnia okazało się, że jest poszukiwany listem gończym, a prokurator nie tylko wystąpił z wnioskiem o tymczasowy areszt i europejski nakaz aresztowania, ale tego samego dnia, to jest piątek 29 września, takie decyzje wydały sądy. W ten sposób uniemożliwiono mu stawiennictwo w prokuraturze, zanim zapadły decyzje o pozbawieniu go wolności. Stało się to bez jego wiedzy i udziału" - wskazał Tiutiunik.