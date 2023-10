Gdzie uciekł sprawca wypadku na A1? To możliwe lokalizacje

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło 16 września na autostradzie A1 w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego. Trzyosobowa rodzina z Myszkowa wracała z wypoczynku nad polskim morzem, kiedy to w kię wjechało rozpędzone bmw. Z ustaleń prokuratury wynika, że jego kierowca pędził z prędkością co najmniej 253 km/h.