"Oczywiste fakenewsy". Orlen odpowiada

Od kilku dni w Polsce występują "awarie" dystrybutorów na stacjach paliw Orlenu. Zbiegło się to w czasie z ujawnieniem maila, w którym płockie przedsiębiorstwo informuje właścicieli stacji, by braki paliw "tuszować" kartkami o usterkach. Wywołało to panikę wśród Polaków, którzy ruszyli masowo, by tankować swoje pojazdy i równocześnie robić zapasy.