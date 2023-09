"Awarie" w całej Polsce? "Wpadliśmy w spiralę"

"Awarie" dystrybutorów. Łańcuchy dostaw "naderwane"

Wiech przyznaje, że kierowcy podlegają dużej presji informacyjnej. - Mówi się im, że paliwo jest tanie tylko przez chwilę, a do tego w wielu miejscach go brakuje. Myślą o jak najszybszym zatankowaniu samochodów, a także o kupieniu większej ilości paliwa niż normalnie by to zrobili - podkreśla w rozmowie z Wirtualną Polską.