Poruszenie na stacjach Orlenu. "Panie, stoję ponad godzinę"

Sytuacja z dostępnością paliw zmienia się już po wyjechaniu z Białegostoku. Tu na pylonach brakuje informacji o cenach niektórych produktów, na dystrybutorach pojawiają się za to informacje o awariach. Tam, gdzie takich nie ma - pojawiają się kolejki i chętni do tankowania na zapas. Koncern sam informuje, że zwiększa moce, by paliwa dojeżdżały na bieżąco.