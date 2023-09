"Awarie" na stacjach? Petru: to brak benzyny

Były lider Nowoczesnej pokazał także kanister, twierdząc, że każdy z nas może oszczędzić na inflacji. - Tankuj na zapas, bo zapasy się kończą. Oczywiście nie namawiam Polaków do doprowadzania do sytuacji, gdy na stacjach benzynowych nie ma benzyny. Ale zauważmy, że tam gdzie jest informacja "awaria", to to nie jest awaria. To jest brak benzyny w danym miejscu - powiedział.