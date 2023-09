Roman Giertych wrzucił zdjęcie ze stacji paliw. Komentatorzy nie zostawili na nim suchej nitki

Kampania wyborcza nie zwalnia tempa. Już 15 października Polacy ruszą tłumnie do urn wyborczych. Do tego czasu kandydaci robią wszystko, by przekonać do siebie wyborców. Często do swoich celów wykorzystują media społecznościowe. Podobnie zrobił Roman Giertych - kandydat Koalicji Obywatelskiej w wyborach do Sejmu, który na swoim Twitterze zamieścił kontrowersyjny wpis.