Na Orlenie masowe "awarie". Sasin wskazuje winnych

Niska cena paliwa w Polsce, co wielu komentatorów wiąże z wyborami, skłoniła kierowców do zakupów paliwa na zapas. Do Polski masowo tankować przyjeżdżają kierowcy z Czech i Słowacji. Nawet wiceminister sportu i poseł PiS Jacek Osuch został przyłapany, jak tankuje paliwo do trzech zbiorników w bagażniku swojego auta.