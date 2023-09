Wypadek na A1. "Kierowca zachowywał się jak pirat drogowy"

Jak podkreśla, na miejscu zdarzenia nie były policjantom znane inne dowody, takie jak nagrania i filmiki, które zaczęły się pojawiać w kolejnych dniach. - Policjanci i prokurator na miejscu zdarzenia nie posiadali wiedzy, która była powszechnie znana za 2-3 dni. Zaprzeczam, że kierowca BMW ma też jakiekolwiek powiązania rodzinne z policjantami czy był związany z jakąś partią, przez co pojawiły się wątpliwości co do pracy policji. To bzdury – mówi rzecznik polskiej policji.