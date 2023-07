Ziobro reaguje po tragicznym wypadku. "Niebywały skandal"

Zbigniew Ziobro objął specjalnym nadzorem postępowanie w sprawie wypadku na przejeździe kolejowym w Brzezinach. "Mimo, że sprawca jest recydywistą z zakazem prowadzenia auta oraz miał 2,7 promila alkoholu we krwi, sędzia wypuściła go na wolność. To niebywały skandal" - napisał minister sprawiedliwości.