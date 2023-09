Wypadek na autostradzie A1. "BMW mogło jechać z prędkością nawet ponad 300 km/h"

- Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy tj. ograniczenie prędkości do 140 km/h na danym odcinku autostrady A1, to gdyby bmw jechało z taką prędkością na początku śladów hamowania, to auto - hamując - zatrzymałoby się na odcinku niespełna 100 metrów tj. znacznie przed miejscem zderzenia z pojazdem Kia. Pojazd bmw nie musiał być oczywiście hamowany aż do zatrzymania, bowiem wystarczające byłoby hamowanie zmniejszające prędkość do prędkości pojazdu poprzedzającego. Niezależnie od zachowania kierowcy auta kia, jazda pojazdu z prędkością 253 km/h lub większą stanowiła oczywisty błąd kierującego pojazdem BMW, mający związek z zaistnieniem tego wypadku - uważa ekspert ds. wypadków drogowych.