Sześć kluczowych zmian w Kodeksie karnym, czyli karać, wsadzać i nie gadać [OPINIA]

Kara od pięciu do 30 lat więzienia albo dożywocie będzie grozić za zgwałcenie ze szczególnym okrucieństwem (dotychczas - do 15 lat więzienia). Za zgwałcenie z następstwem w postaci ciężkiego uszczerbku na zdrowiu będzie teraz grozić od pięciu do 30 lat więzienia albo dożywocie (dotąd - od dwóch do 12 lat). Natomiast za zgwałcenie z następstwem w postaci śmierci ofiary grozić będzie od ośmiu do 30 lat więzienia lub dożywocie (dotychczas kara wynosiła od dwóch do 12 lat więzienia).