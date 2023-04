PiS puszcza oko do "piratów drogowych". Przed wyborami szykują ważne zmiany dla kierowców

- Kasowanie punktów dopiero po dwóch latach mogłoby ewentualnie funkcjonować, gdyby pozostawiono kursy doszkalające umożliwiające ich redukcję. PiS wydłużył okres do dwóch lat i zlikwidował szkolenia, pozbawiając kierowców koła ratunkowego. To był błąd, z którego rządzący się teraz wycofują i jest to ruch w kierunku normalności. Gdyby to ode mnie zależało, to wzorem innych krajów europejskich, podniósłbym jeszcze limit punktów dla kierowców zawodowych – dodaje.