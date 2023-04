Wojna na sankcje z Łukaszenką. Białorusini już znaleźli na nie sposób

- Jeśli nasze służby nie zabiorą się do roboty, by wpuścić do Polski więcej samochodów, to ostrzegam... tutaj poleje się krew - denerwuje się pan Dariusz, kierowca i jednocześnie szef firmy transportowej z woj. podlaskiego. Jest zdesperowany i rzuca najcięższe przekleństwa, bo wracając z Białorusi, chciał zdążyć na święta wielkanocne. 6 kwietnia stanął w ciągnącej się przez 30 km kolejce TIR-ów. Minęły święta i w poniedziałkowe popołudnie nadal tam stał, choć już znacznie bliżej polskiej granicy.