Tymi filmami Ukraina pręży muskuły przed ofensywą. "Widok jest budujący"

Według części wojskowych to, co obserwujemy na froncie we wschodniej Ukrainie, to wstęp do pierwszego warunku. Tempo rosyjskich działań ofensywnych zmniejszyło się o 80 proc. - ocenił emerytowany wicemarszałek brytyjskich sił powietrznych Sean Bell (niedawno cytowała do w stacja Sky News). Według Brytyjczyka dlatego Kreml zostanie zmuszony do zmiany taktyki i skoncentrowania się nie na ataku, ale na obronie przed przewidywanym ukraińskim kontrnatarciem.