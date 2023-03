Nadchodzi moment Ukrainy. Amerykanie nie mają wątpliwości

Problemy Rosji w Bachmucie. Kolosalne straty Rosjan

Kluczowa z tej perspektywy ma być sytuacja w Bachmucie. Mimo że Rosjanie jeszcze kilkanaście dni temu mieli być blisko przełamania obrony ukraińskiej armii, obecnie Kijów jest zdolny do przeprowadzania lokalnych kontrataków. "Rosyjskie źródła są coraz bardziej niepewne co do zdolności rosyjskiego wojska do utrzymania inicjatywy wokół Bachmutu" - pisze ISW.