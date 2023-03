Putin się całkowicie pomylił. "Ukraina testuje kontrofensywę"

- Do ofensywy ruszył pierwszy rzut rosyjskich wojsk w liczbie ok. 80-100 tysięcy żołnierzy. Początkowo próbował nacierać na siedmiu, później na pięciu kierunkach, nie uzyskując większego powodzenia. Liczono, że gdzieś dojdzie do przełamania. Jeśli tak by się stało, do ofensywy przeszedłby drugi rzut wojsk. Ale w tym przypadku to nie zadziałało - mówi WP płk Piotr Lewandowski.