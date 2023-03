Generał nie ma wątpliwości: Jeśli Ukraina to zrobi, to będzie koniec wojny

Według oceny gen. Skrzypczaka wojska Ukrainy nie osiągnęły się zdolności i potencjału pozwalających rozpocząć ofensywę. Uzyskają ją po dostawach kolejnych pakietów pomocy z Zachodu. - Ukraińcy nie są jeszcze gotowi do przełamania rosyjskiej obrony. To nie może być mała operacja. To musi być głębokie uderzenie, które odetnie część armii rosyjskiej od zaopatrzenia. Taka okazja pojawia się na tzw. Łuku Donbaskim - wskazuje.