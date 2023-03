Pracował dla Putina. Teraz mówi, żeby się "zamknął"

Igor Girkin, pułkownik Specnazu oraz były dowódca separatystów w Donbasie, w ostrych słowach zwrócił się do Władimira Putina. Była to reakcja na wywód dyktatora dotyczący braku zajęcia większych obszarów Ukrainy w 2014. - Zamknij się, lepiej po prostu milcz - mówił w nagraniu, które trafiło do internetu, Girkin.